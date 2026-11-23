Bei einem frühen Wienerberger-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Wienerberger-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Wienerberger-Aktie bei 25,64 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Wienerberger-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,900 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.11.2026 59,09 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,15 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 40,91 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Wienerberger eine Börsenbewertung in Höhe von 1,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at