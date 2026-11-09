Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Rentables Wienerberger-Investment?
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09.11.2026 10:03:46
ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wienerberger-Investment von vor 10 Jahren verdient
Wienerberger-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 16,16 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Wienerberger-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 61,881 Wienerberger-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 17,34 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 073,02 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7,30 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Wienerberger betrug jüngst 1,89 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Wienerberger AG
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