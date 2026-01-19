Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Lukratives Wienerberger-Investment?
|
19.01.2026 10:04:02
ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wienerberger-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Wienerberger-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 25,80 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Wienerberger-Papier investiert hätte, befänden sich nun 38,760 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Wienerberger-Anteile wären am 16.01.2026 1 109,30 EUR wert, da der Schlussstand 28,62 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 10,93 Prozent.
Alle Wienerberger-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Wienerberger AG
Nachrichten zu Wienerberger AG
|
09:29
|Verluste in Wien: ATX Prime notiert zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|Börse Wien: ATX Prime notiert zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|Börse Wien: ATX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
16.01.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime zeigt sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|Minuszeichen in Wien: ATX schwächer (finanzen.at)
|
16.01.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime am Freitagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in Wien: ATX zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
16.01.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime startet im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Wienerberger AG
|08.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|06.01.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|08.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|06.01.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|06.01.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|09.09.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|11.05.17
|Wienerberger Reduce
|Kepler Cheuvreux
|23.05.24
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|12.08.22
|Wienerberger Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.22
|Wienerberger buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
|25.02.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Wienerberger AG
|27,92
|-2,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.