ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wienerberger-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Wienerberger eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Wienerberger-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 25,80 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Wienerberger-Papier investiert hätte, befänden sich nun 38,760 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Wienerberger-Anteile wären am 16.01.2026 1 109,30 EUR wert, da der Schlussstand 28,62 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 10,93 Prozent.

Alle Wienerberger-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at