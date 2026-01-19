Wienerberger Aktie

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

Lukratives Wienerberger-Investment? 19.01.2026 10:04:02

ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wienerberger-Investment von vor 3 Jahren verdient

ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wienerberger-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Wienerberger eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Wienerberger-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 25,80 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Wienerberger-Papier investiert hätte, befänden sich nun 38,760 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Wienerberger-Anteile wären am 16.01.2026 1 109,30 EUR wert, da der Schlussstand 28,62 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 10,93 Prozent.

Alle Wienerberger-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Wienerberger AG

Nachrichten zu Wienerberger AG

Analysen zu Wienerberger AG

08.01.26 Wienerberger Sell UBS AG
06.01.26 Wienerberger overweight Barclays Capital
27.11.25 Wienerberger accumulate Erste Group Bank
14.11.25 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Wienerberger kaufen Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Wienerberger AG 27,92 -2,45% Wienerberger AG

