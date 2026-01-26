ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wienerberger-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Wienerberger-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit Wienerberger-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Wienerberger-Papier an diesem Tag 28,70 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Wienerberger-Aktie investiert, befänden sich nun 348,432 Wienerberger-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 790,94 EUR, da sich der Wert eines Wienerberger-Papiers am 23.01.2026 auf 28,10 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 2,09 Prozent.

Insgesamt war Wienerberger zuletzt 3,07 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at