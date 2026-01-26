Wienerberger Aktie

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

Performance im Blick 26.01.2026 10:04:21

ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wienerberger-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Wienerberger-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit Wienerberger-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Wienerberger-Papier an diesem Tag 28,70 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Wienerberger-Aktie investiert, befänden sich nun 348,432 Wienerberger-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 790,94 EUR, da sich der Wert eines Wienerberger-Papiers am 23.01.2026 auf 28,10 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 2,09 Prozent.

Insgesamt war Wienerberger zuletzt 3,07 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Wienerberger AG

Nachrichten zu Wienerberger AG

Analysen zu Wienerberger AG

08.01.26 Wienerberger Sell UBS AG
06.01.26 Wienerberger overweight Barclays Capital
27.11.25 Wienerberger accumulate Erste Group Bank
14.11.25 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Wienerberger kaufen Barclays Capital
Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich kaum vom Fleck. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
