ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wienerberger-Investment von vor einem Jahr verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Wienerberger-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Wienerberger-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Wienerberger-Anteile letztlich bei 26,40 EUR. Bei einem Wienerberger-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 378,788 Wienerberger-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 13.11.2026 6 231,06 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,45 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37,69 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Wienerberger eine Marktkapitalisierung von 1,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at