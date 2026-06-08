Wienerberger Aktie

Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

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Rentable Wienerberger-Investition? 08.06.2026 10:04:23

ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wienerberger von vor 3 Jahren bedeutet

ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wienerberger von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Wienerberger-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Wienerberger-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 28,00 EUR. Bei einem Wienerberger-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,571 Wienerberger-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.06.2026 auf 23,88 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 85,29 EUR wert. Mit einer Performance von -14,71 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am Markt war Wienerberger jüngst 2,61 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Wienerberger AG

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