Wienerberger Aktie

Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 05.10.2026 10:03:43

ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wienerberger von vor 5 Jahren bedeutet

ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wienerberger von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Wienerberger-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 05.10.2021 wurden Wienerberger-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 29,08 EUR. Bei einem Wienerberger-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 343,879 Wienerberger-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 732,46 EUR, da sich der Wert eines Wienerberger-Papiers am 02.10.2026 auf 16,67 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 42,68 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Wienerberger bezifferte sich zuletzt auf 1,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Wienerberger AG

Nachrichten zu Wienerberger AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Wienerberger AG

mehr Analysen
24.07.26 Wienerberger accumulate Erste Group Bank
23.07.26 Wienerberger verkaufen UBS AG
22.07.26 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.06.26 Wienerberger Halten UBS AG
18.05.26 Wienerberger kaufen Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Wienerberger AG 16,76 0,54% Wienerberger AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen