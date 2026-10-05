ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wienerberger von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Wienerberger-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 05.10.2021 wurden Wienerberger-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 29,08 EUR. Bei einem Wienerberger-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 343,879 Wienerberger-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 732,46 EUR, da sich der Wert eines Wienerberger-Papiers am 02.10.2026 auf 16,67 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 42,68 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Wienerberger bezifferte sich zuletzt auf 1,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at