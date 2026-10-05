Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Performance unter der Lupe
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05.10.2026 10:03:43
ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wienerberger von vor 5 Jahren bedeutet
Am 05.10.2021 wurden Wienerberger-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 29,08 EUR. Bei einem Wienerberger-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 343,879 Wienerberger-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 732,46 EUR, da sich der Wert eines Wienerberger-Papiers am 02.10.2026 auf 16,67 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 42,68 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Wienerberger bezifferte sich zuletzt auf 1,82 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Wienerberger AG
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