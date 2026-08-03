ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Wienerberger von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Wienerberger-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Wienerberger-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Wienerberger-Papier an diesem Tag 29,44 EUR wert. Bei einem Wienerberger-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 339,674 Wienerberger-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Wienerberger-Papiere wären am 31.07.2026 7 221,47 EUR wert, da der Schlussstand 21,26 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,79 Prozent verringert.

Wienerberger war somit zuletzt am Markt 2,32 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at