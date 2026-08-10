Wienerberger Aktie

Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

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Wienerberger-Investition 10.08.2026 10:03:54

ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Wienerberger-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Wienerberger-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Wienerberger-Investment verlieren können.

Am 10.08.2021 wurde die Wienerberger-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren Wienerberger-Anteile an diesem Tag 34,84 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Wienerberger-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,870 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2026 auf 21,74 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62,40 EUR wert. Damit wäre die Investition um 37,60 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete Wienerberger eine Marktkapitalisierung von 2,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Wienerberger AG

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