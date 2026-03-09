ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Wienerberger-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wienerberger Aktie
Die Wienerberger-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Wienerberger-Aktie bei 34,86 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 286,862 Wienerberger-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.03.2026 7 074,01 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,66 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 29,26 Prozent.
Der Marktwert von Wienerberger betrug jüngst 2,69 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
