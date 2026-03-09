Wienerberger Aktie

Wienerberger-Anlage im Blick 09.03.2026 10:03:48

ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Wienerberger-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Wienerberger gewesen.

Die Wienerberger-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Wienerberger-Aktie bei 34,86 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 286,862 Wienerberger-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.03.2026 7 074,01 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,66 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 29,26 Prozent.

Der Marktwert von Wienerberger betrug jüngst 2,69 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Wienerberger AG

