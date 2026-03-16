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Wienerberger Aktie

Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

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Langfristige Investition 16.03.2026 10:04:12

ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Wienerberger von vor 3 Jahren angefallen

ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Wienerberger von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Wienerberger-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit Wienerberger-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 26,98 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,706 Wienerberger-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 23,38 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86,66 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 13,34 Prozent.

Wienerberger markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Wienerberger AG

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