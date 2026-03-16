Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Langfristige Investition
|
16.03.2026 10:04:12
ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Wienerberger von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit Wienerberger-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 26,98 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,706 Wienerberger-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 23,38 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86,66 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 13,34 Prozent.
Wienerberger markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Wienerberger AG
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|25.02.26
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|26.01.26
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|UBS AG
|08.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|06.01.26
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|25.02.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
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|26.01.26
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|Deutsche Bank AG
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