Wienerberger Aktie

Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

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Wienerberger-Investment im Blick 31.08.2026 10:03:47

ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Wienerberger von vor 3 Jahren angefallen

ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Wienerberger von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren Wienerberger-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit Wienerberger-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 25,44 EUR. Bei einem Wienerberger-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,931 Wienerberger-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 77,71 EUR, da sich der Wert eines Wienerberger-Anteils am 28.08.2026 auf 19,77 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,29 Prozent verringert.

Der Marktwert von Wienerberger betrug jüngst 2,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Wienerberger AG

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