ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Wienerberger von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Wienerberger-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Das Wienerberger-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Wienerberger-Aktie betrug an diesem Tag 31,82 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 314,268 Wienerberger-Aktien im Depot. Die gehaltenen Wienerberger-Aktien wären am 17.04.2026 8 302,95 EUR wert, da der Schlussstand 26,42 EUR betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 16,97 Prozent verringert.

Wienerberger erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at