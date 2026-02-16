Andritz Aktie

WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

Andritz-Anlage im Blick 16.02.2026 10:03:48

ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Andritz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Andritz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Andritz-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 16.02.2021 wurde die Andritz-Aktie via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 40,90 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Andritz-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,445 Andritz-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.02.2026 auf 72,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 176,89 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 76,89 Prozent angezogen.

Insgesamt war Andritz zuletzt 7,06 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Andritz AG

09.02.26 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
09.02.26 Andritz kaufen UBS AG
04.09.25 Andritz kaufen Erste Group Bank
05.08.25 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
30.04.25 Andritz buy Baader Bank
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
