Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Andritz-Anlage im Blick
|
16.02.2026 10:03:48
ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Andritz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 16.02.2021 wurde die Andritz-Aktie via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 40,90 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Andritz-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,445 Andritz-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.02.2026 auf 72,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 176,89 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 76,89 Prozent angezogen.
Insgesamt war Andritz zuletzt 7,06 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
