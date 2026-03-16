Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Langfristige Performance
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16.03.2026 10:04:12
ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Andritz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das Andritz-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Andritz-Aktie an diesem Tag bei 39,20 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Andritz-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,510 Andritz-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 13.03.2026 1 607,14 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 63,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 60,71 Prozent erhöht.
Andritz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,17 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Andritz AG
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