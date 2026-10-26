ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Andritz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Andritz-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Andritz-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Andritz-Papier bei 47,58 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,102 Andritz-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 162,67 EUR, da sich der Wert eines Andritz-Papiers am 23.10.2026 auf 77,40 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 62,67 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Andritz betrug jüngst 7,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at