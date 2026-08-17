ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Andritz-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Andritz-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der Andritz-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 62,10 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Andritz-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 161,031 Anteilen. Die gehaltenen Andritz-Anteile wären am 14.08.2026 13 075,68 EUR wert, da der Schlussstand 81,20 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,76 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Andritz zuletzt 7,96 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at