Andritz Aktie

Andritz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

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Lohnende Andritz-Anlage? 14.09.2026 10:03:41

ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Andritz-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Andritz-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Andritz-Investment gewesen.

Am 14.09.2025 wurde die Andritz-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 61,35 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,630 Andritz-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 136,92 EUR, da sich der Wert eines Andritz-Anteils am 11.09.2026 auf 84,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,92 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Andritz zuletzt 8,23 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Andritz AG

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