Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Lohnende Andritz-Anlage?
|
14.09.2026 10:03:41
ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Andritz-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 14.09.2025 wurde die Andritz-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 61,35 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,630 Andritz-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 136,92 EUR, da sich der Wert eines Andritz-Anteils am 11.09.2026 auf 84,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,92 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Andritz zuletzt 8,23 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Andritz AG
Nachrichten zu Andritz AG
|
09:28
|Börse Wien: ATX Prime notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09.09.26
|Schwacher Wochentag in Wien: So bewegt sich der ATX am Nachmittag (finanzen.at)
|
09.09.26
|ATX aktuell: ATX zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
08.09.26
|Aktie fällt zurück: Andritz erhält in der Slowakei Großauftrag (APA)
|
08.09.26
|Schwache Performance in Wien: So steht der ATX am Mittag (finanzen.at)
|
08.09.26
|EQS-News: ANDRITZ to modernize the Gabcíkovo hydroelectric power plant in Slovakia (EQS Group)
|
08.09.26
|EQS-News: ANDRITZ modernisiert Wasserkraftwerk Gabcíkovo in der Slowakei (EQS Group)
|
07.09.26
|ATX aktuell: ATX liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Andritz AG
|31.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|Andritz buy
|UBS AG
|23.04.26
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|31.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|Andritz buy
|UBS AG
|23.04.26
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|31.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|Andritz buy
|UBS AG
|23.04.26
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|03.08.21
|Andritz neutral
|Warburg Research
|05.05.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
|04.03.21
|Andritz buy
|Commerzbank AG
|04.03.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
|24.02.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|83,10
|-1,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: ATX geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel -- DAX schließt im Minus -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street verbucht Abschläge. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.