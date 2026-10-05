Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Profitabler Andritz-Einstieg?
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05.10.2026 10:03:43
ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Andritz-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Andritz-Papier bei 48,42 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Andritz-Aktie investiert hat, hat nun 2,065 Anteile im Depot. Die gehaltenen Andritz-Aktien wären am 02.10.2026 171,43 EUR wert, da der Schlussstand 83,00 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 71,43 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Andritz eine Börsenbewertung in Höhe von 8,13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Andritz AG
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