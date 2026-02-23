Andritz Aktie

Langfristige Investition 23.02.2026 10:04:23

ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor 10 Jahren eingebracht

ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Andritz-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit dem Andritz-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 43,18 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Andritz-Papier investiert hätte, hätte er nun 23,162 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 708,16 EUR, da sich der Wert einer Andritz-Aktie am 20.02.2026 auf 73,75 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 70,82 Prozent vermehrt.

Andritz wurde am Markt mit 7,19 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

