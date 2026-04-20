Andritz Aktie

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WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

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Andritz-Investment 20.04.2026 10:03:41

ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor 10 Jahren eingebracht

ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Andritz eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit dem Andritz-Papier statt. Diesen Tag beendete die Andritz-Aktie bei 49,70 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2,012 Andritz-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 17.04.2026 141,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 70,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,26 Prozent vermehrt.

Andritz markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Andritz AG

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