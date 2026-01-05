Andritz Aktie

Andritz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

Langfristige Investition 05.01.2026 10:03:53

ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Andritz-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Andritz-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 49,26 EUR. Bei einem Andritz-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,030 Andritz-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 66,75 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135,51 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,51 Prozent gesteigert.

Andritz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

