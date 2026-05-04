ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Andritz-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Andritz-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Andritz-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Andritz-Anteile an diesem Tag 57,95 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Andritz-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 172,563 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 30.04.2026 12 476,27 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 72,30 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 24,76 Prozent vermehrt.

Alle Andritz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at