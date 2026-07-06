Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Lohnende Andritz-Investition?
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06.07.2026 10:03:54
ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Andritz von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 06.07.2021 wurden Andritz-Anteile via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 46,84 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 213,493 Andritz-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 75,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 011,96 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 60,12 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Andritz zuletzt 7,35 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Andritz AG
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