Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Andritz-Anlage unter der Lupe
|
23.03.2026 10:04:34
ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Andritz von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 23.03.2016 wurde die Andritz-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Andritz-Anteile betrug an diesem Tag 48,85 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Andritz-Aktie investiert, befänden sich nun 204,729 Andritz-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Andritz-Aktien wären am 20.03.2026 12 293,99 EUR wert, da der Schlussstand 60,05 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 22,94 Prozent.
Andritz wurde am Markt mit 5,88 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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