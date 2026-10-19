Andritz Aktie

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WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

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Rentable Andritz-Investition? 19.10.2026 10:04:18

ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Andritz von vor 3 Jahren abgeworfen

ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Andritz von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Andritz-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Andritz-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen Andritz-Anteile an diesem Tag bei 43,82 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Andritz-Aktie investiert hätte, hätte er nun 228,206 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 507,53 EUR, da sich der Wert eines Andritz-Papiers am 16.10.2026 auf 81,10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 85,08 Prozent gesteigert.

Am Markt war Andritz jüngst 7,95 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Andritz AG

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