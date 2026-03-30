Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Andritz-Investition
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30.03.2026 10:03:40
ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Andritz von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Andritz-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Andritz-Aktie bei 56,40 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Andritz-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,773 Andritz-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Andritz-Papiers auf 62,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 110,64 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 10,64 Prozent.
Der Börsenwert von Andritz belief sich zuletzt auf 6,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Andritz AG
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