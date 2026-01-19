Andritz Aktie

WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

Andritz-Performance im Blick 19.01.2026 10:04:02

ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Andritz von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Andritz-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Andritz-Aktie via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Andritz-Aktie betrug an diesem Tag 39,20 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Andritz-Aktie investiert, befänden sich nun 255,102 Andritz-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 278,06 EUR, da sich der Wert einer Andritz-Aktie am 16.01.2026 auf 71,65 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 82,78 Prozent.

Andritz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,99 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

