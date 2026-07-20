Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Andritz-Investment
|
20.07.2026 10:04:24
ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Andritz von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde die Andritz-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Andritz-Aktie bei 64,25 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,564 Andritz-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 17.07.2026 1 150,19 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 73,90 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,02 Prozent angewachsen.
Andritz wurde am Markt mit 7,24 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Andritz AG
Nachrichten zu Andritz AG
|
17.07.26
|Freitagshandel in Wien: ATX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
16.07.26
|Wiener Börse-Handel ATX schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
16.07.26
|Börse Wien: ATX zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
16.07.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
15.07.26
|Minuszeichen in Wien: ATX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
15.07.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime gibt mittags nach (finanzen.at)
|
15.07.26
|Mittwochshandel in Wien: ATX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Andritz mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)