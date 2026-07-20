ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Andritz von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Andritz-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde die Andritz-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Andritz-Aktie bei 64,25 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,564 Andritz-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 17.07.2026 1 150,19 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 73,90 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,02 Prozent angewachsen.

Andritz wurde am Markt mit 7,24 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at