AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|Frühe Anlage
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20.11.2026 10:03:33
ATX-Wert AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AT S (AT&S)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 20.11.2021 wurde das AT S (AT&S)-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die AT S (AT&S)-Anteile bei 43,50 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AT S (AT&S)-Aktie investiert, befänden sich nun 2,299 AT S (AT&S)-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2026 262,07 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 114,00 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 162,07 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von AT S (AT&S) bezifferte sich zuletzt auf 4,42 Mrd. Euro. Die AT S (AT&S)-Aktie wurde am 16.07.1999 an der Börse Wien erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des AT S (AT&S)-Papiers lag beim Börsengang bei 18,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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