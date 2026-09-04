AT & S Aktie

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WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985

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Profitables AT S (AT&S)-Investment? 04.09.2026 10:03:59

ATX-Wert AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT S (AT&S) von vor 10 Jahren eingebracht

ATX-Wert AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT S (AT&S) von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in AT S (AT&S)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das AT S (AT&S)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die AT S (AT&S)-Aktie 11,17 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 89,526 AT S (AT&S)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 321,40 EUR, da sich der Wert einer AT S (AT&S)-Aktie am 03.09.2026 auf 148,80 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1 232,14 Prozent.

Der AT S (AT&S)-Wert an der Börse wurde auf 5,87 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der AT S (AT&S)-Aktie an der Börse Wien war der 16.07.1999. Damals wurde der erste Kurs des AT S (AT&S)-Papiers bei 18,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: AT&S

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