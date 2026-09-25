AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|Lohnende AT S (AT&S)-Anlage?
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25.09.2026 10:03:40
ATX-Wert AT S (AT&S)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AT S (AT&S) von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem AT S (AT&S)-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die AT S (AT&S)-Aktie bei 33,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das AT S (AT&S)-Papier investiert hätte, hätte er nun 30,120 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.09.2026 5 873,49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 195,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +487,35 Prozent.
Zuletzt ergab sich für AT S (AT&S) eine Börsenbewertung in Höhe von 7,96 Mrd. Euro. Das AT S (AT&S)-Papier wurde am 16.07.1999 an der Börse Wien zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines AT S (AT&S)-Anteils bei 18,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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