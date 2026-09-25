AT & S Aktie

AT & S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende AT S (AT&S)-Anlage? 25.09.2026 10:03:40

ATX-Wert AT S (AT&S)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AT S (AT&S) von vor 5 Jahren abgeworfen

ATX-Wert AT S (AT&S)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AT S (AT&S) von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren AT S (AT&S)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem AT S (AT&S)-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die AT S (AT&S)-Aktie bei 33,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das AT S (AT&S)-Papier investiert hätte, hätte er nun 30,120 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.09.2026 5 873,49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 195,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +487,35 Prozent.

Zuletzt ergab sich für AT S (AT&S) eine Börsenbewertung in Höhe von 7,96 Mrd. Euro. Das AT S (AT&S)-Papier wurde am 16.07.1999 an der Börse Wien zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines AT S (AT&S)-Anteils bei 18,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: AT&S

Nachrichten zu AT & S (AT&S)

mehr Nachrichten

Analysen zu AT & S (AT&S)

mehr Analysen
16.09.26 AT & S kaufen Erste Group Bank
05.08.26 AT & S kaufen Deutsche Bank AG
05.08.26 AT & S verkaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.26 AT & S kaufen Deutsche Bank AG
16.06.26 AT & S kaufen Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 203,50 4,36% AT & S (AT&S)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:31 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen