ATX-Wert AT S (AT&S)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AT S (AT&S)-Investment von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in AT S (AT&S)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das AT S (AT&S)-Papier via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 20,90 EUR. Bei einem AT S (AT&S)-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 47,847 AT S (AT&S)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 167,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 028,71 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 702,87 Prozent angezogen.

AT S (AT&S) war somit zuletzt am Markt 6,42 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der AT S (AT&S)-Papiere fand am 16.07.1999 an der Börse Wien statt. Ein AT S (AT&S)-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 18,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at