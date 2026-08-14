AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|Rentables AT S (AT&S)-Investment?
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14.08.2026 10:03:41
ATX-Wert AT S (AT&S)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AT S (AT&S)-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das AT S (AT&S)-Papier via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 20,90 EUR. Bei einem AT S (AT&S)-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 47,847 AT S (AT&S)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 167,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 028,71 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 702,87 Prozent angezogen.
AT S (AT&S) war somit zuletzt am Markt 6,42 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der AT S (AT&S)-Papiere fand am 16.07.1999 an der Börse Wien statt. Ein AT S (AT&S)-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 18,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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