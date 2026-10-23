AT & S Aktie

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WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985

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AT S (AT&S)-Investment 23.10.2026 10:03:37

ATX-Wert AT S (AT&S)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AT S (AT&S) von vor 5 Jahren verdient

ATX-Wert AT S (AT&S)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AT S (AT&S) von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen AT S (AT&S)-Investment verdienen können.

Am 23.10.2021 wurden AT S (AT&S)-Anteile an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 33,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die AT S (AT&S)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 298,507 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der AT S (AT&S)-Aktie auf 140,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 41 910,45 EUR wert. Damit wäre die Investition um 319,10 Prozent gestiegen.

Am Markt war AT S (AT&S) jüngst 6,70 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der AT S (AT&S)-Papiere fand am 16.07.1999 an der Börse Wien statt. Der erste festgestellte Kurs des AT S (AT&S)-Papiers lag damals bei 18,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: AT&S

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