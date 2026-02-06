BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|Langfristige Performance
|
06.02.2026 10:04:18
ATX-Wert BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAWAG-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 06.02.2021 wurden BAWAG-Anteile via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 38,44 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die BAWAG-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,015 BAWAG-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 05.02.2026 3 514,57 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 135,10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 251,46 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete BAWAG eine Marktkapitalisierung von 10,40 Mrd. Euro. Das BAWAG-Papier wurde am 25.10.2017 an der Börse Wien erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das BAWAG-Papier bei 47,30 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu BAWAG
|22.01.26
|BAWAG buy
|UBS AG
|24.11.25
|BAWAG overweight
|Morgan Stanley
|23.10.25
|BAWAG buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|BAWAG buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
