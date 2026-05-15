ATX-Wert BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAWAG-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BAWAG-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit dem BAWAG-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 104,00 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die BAWAG-Aktie investierten, hätten nun 0,962 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 14.05.2026 142,40 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 148,10 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 142,40 EUR, was einer positiven Performance von 42,40 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von BAWAG belief sich zuletzt auf 11,40 Mrd. Euro. Am 25.10.2017 fand der erste Handelstag der BAWAG-Aktie an der Börse Wien statt. Ihren ersten Handelstag begann die BAWAG-Aktie bei 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at