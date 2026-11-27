BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|BAWAG-Performance im Blick
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27.11.2026 10:03:44
ATX-Wert BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades BAWAG-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 115,90 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,628 BAWAG-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen BAWAG-Papiere wären am 26.11.2026 1 263,16 EUR wert, da der Schlussstand 146,40 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26,32 Prozent zugenommen.
Am Markt war BAWAG jüngst 11,96 Mrd. Euro wert. Am 25.10.2017 wurden BAWAG-Papiere zum ersten Mal an der Börse Wien gehandelt. Das BAWAG-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 47,30 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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