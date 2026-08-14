BAWAG Aktie

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WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2

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Lukratives BAWAG-Investment? 14.08.2026 10:03:41

ATX-Wert BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAWAG-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

ATX-Wert BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAWAG-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in BAWAG eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit BAWAG-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die BAWAG-Aktie an diesem Tag 43,14 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 23,180 BAWAG-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des BAWAG-Papiers auf 180,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 188,69 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 318,87 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von BAWAG belief sich zuletzt auf 13,96 Mrd. Euro. Die BAWAG-Aktie wurde am 25.10.2017 an der Börse Wien erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines BAWAG-Papiers auf 47,30 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

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