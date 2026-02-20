BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|Profitable BAWAG-Anlage?
|
20.02.2026 10:04:15
ATX-Wert BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAWAG-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Die BAWAG-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 91,75 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,090 BAWAG-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 19.02.2026 146,05 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 134,00 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 46,05 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von BAWAG bezifferte sich zuletzt auf 10,40 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der BAWAG-Papiere an der Börse Wien war der 25.10.2017. Den ersten Handelstag begann der BAWAG-Anteilsschein bei 47,30 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com
