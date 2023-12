ATX-Wert BAWAG-Aktie: So viel Verlust hätte ein BAWAG-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in BAWAG-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 01.12.2022 wurde das BAWAG-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das BAWAG-Papier bei 48,66 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 20,551 BAWAG-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 30.11.2023 982,33 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 47,80 EUR belief. Damit wäre die Investition um 1,77 Prozent gesunken.

Der BAWAG-Wert an der Börse wurde auf 3,97 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz der BAWAG-Aktie fand am 25.10.2017 an der Börse Wien statt. Ihren ersten Handelstag begann die BAWAG-Aktie bei 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at