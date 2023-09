ATX-Wert BAWAG-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in BAWAG angefallen

Vor Jahren BAWAG-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BAWAG-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 47,08 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21,240 BAWAG-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.09.2023 gerechnet (42,10 EUR), wäre die Investition nun 894,22 EUR wert. Mit einer Performance von -10,58 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte BAWAG einen Börsenwert von 3,56 Mrd. Euro. Die BAWAG-Aktie wurde am 25.10.2017 an der Börse Wien erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der BAWAG-Aktie wurde der Erstkurs mit 47,30 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at