ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CA Immobilien-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in CA Immobilien gewesen.

Am 10.11.2016 wurde die CA Immobilien-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 16,22 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die CA Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,167 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (21,25 EUR), wäre das Investment nun 131,05 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,05 Prozent erhöht.

Der Marktwert von CA Immobilien betrug jüngst 1,94 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at