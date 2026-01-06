CA Immobilien Aktie

CA Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CA Immobilien-Investmentbeispiel 06.01.2026 10:03:44

ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CA Immobilien-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CA Immobilien-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in CA Immobilien eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem CA Immobilien-Papier via Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die CA Immobilien-Aktie bei 16,97 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die CA Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 58,945 Anteilen. Die gehaltenen CA Immobilien-Anteile wären am 05.01.2026 1 320,37 EUR wert, da der Schlussstand 22,40 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 32,04 Prozent.

Der Börsenwert von CA Immobilien belief sich jüngst auf 2,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG

Nachrichten zu CA Immobilienmehr Nachrichten