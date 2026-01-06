CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|CA Immobilien-Investmentbeispiel
|
06.01.2026 10:03:44
ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CA Immobilien-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem CA Immobilien-Papier via Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die CA Immobilien-Aktie bei 16,97 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die CA Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 58,945 Anteilen. Die gehaltenen CA Immobilien-Anteile wären am 05.01.2026 1 320,37 EUR wert, da der Schlussstand 22,40 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 32,04 Prozent.
Der Börsenwert von CA Immobilien belief sich jüngst auf 2,16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG
Nachrichten zu CA Immobilienmehr Nachrichten
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Wiener Börse-Handel: ATX notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
05.01.26
|Pluszeichen in Wien: ATX am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.01.26