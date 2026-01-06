ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CA Immobilien-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in CA Immobilien eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem CA Immobilien-Papier via Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die CA Immobilien-Aktie bei 16,97 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die CA Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 58,945 Anteilen. Die gehaltenen CA Immobilien-Anteile wären am 05.01.2026 1 320,37 EUR wert, da der Schlussstand 22,40 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 32,04 Prozent.

Der Börsenwert von CA Immobilien belief sich jüngst auf 2,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at