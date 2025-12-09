ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CA Immobilien von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in CA Immobilien eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das CA Immobilien-Papier via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen CA Immobilien-Anteile an diesem Tag bei 16,89 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 59,207 CA Immobilien-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 377,15 EUR, da sich der Wert eines CA Immobilien-Papiers am 08.12.2025 auf 23,26 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 37,71 Prozent.

Jüngst verzeichnete CA Immobilien eine Marktkapitalisierung von 2,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

