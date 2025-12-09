CA Immobilien Aktie

WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

Rentable CA Immobilien-Anlage? 09.12.2025 10:03:51

ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CA Immobilien von vor 10 Jahren eingefahren

ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CA Immobilien von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in CA Immobilien eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das CA Immobilien-Papier via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen CA Immobilien-Anteile an diesem Tag bei 16,89 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 59,207 CA Immobilien-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 377,15 EUR, da sich der Wert eines CA Immobilien-Papiers am 08.12.2025 auf 23,26 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 37,71 Prozent.

Jüngst verzeichnete CA Immobilien eine Marktkapitalisierung von 2,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG

Nachrichten zu CA Immobilien

Analysen zu CA Immobilien

29.08.25 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
11.04.25 CA Immobilien buy Erste Group Bank
28.03.25 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
25.11.24 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
27.09.24 CA Immobilien accumulate Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel

CA Immobilien 23,04 -0,95% CA Immobilien

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:47 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

