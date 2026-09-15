CA Immobilien Aktie

CA Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

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Rentables CA Immobilien-Investment? 15.09.2026 10:03:29

ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CA Immobilien von vor 10 Jahren eingefahren

ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CA Immobilien von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CA Immobilien-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das CA Immobilien-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 16,81 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 59,488 CA Immobilien-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 22,55 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 341,46 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 34,15 Prozent.

CA Immobilien wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,07 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG

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