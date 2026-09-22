CA Immobilien Aktie

CA Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

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Langfristige Performance 22.09.2026 10:03:35

ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CA Immobilien von vor einem Jahr eingebracht

ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CA Immobilien von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in CA Immobilien-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die CA Immobilien-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 22,48 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die CA Immobilien-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 444,840 CA Immobilien-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 22,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 120,11 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,20 Prozent angezogen.

Alle CA Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG

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