CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|Frühe Anlage
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14.04.2026 10:03:52
ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CA Immobilien-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 14.04.2023 wurde die CA Immobilien-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 25,35 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die CA Immobilien-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,945 CA Immobilien-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.04.2026 auf 26,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 102,76 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 2,76 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von CA Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,23 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG
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