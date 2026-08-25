ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel hätte ein CA Immobilien-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CA Immobilien-Aktie gebracht.

Am 25.08.2025 wurde die CA Immobilien-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen CA Immobilien-Anteile an diesem Tag bei 23,58 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 42,409 CA Immobilien-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (23,60 EUR), wäre das Investment nun 1 000,85 EUR wert. Mit einer Performance von +0,08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von CA Immobilien belief sich zuletzt auf 2,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at