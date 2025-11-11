CA Immobilien Aktie

CA Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

Lukratives CA Immobilien-Investment? 11.11.2025 10:03:38

ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in CA Immobilien von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in CA Immobilien-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der CA Immobilien-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 17,23 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die CA Immobilien-Aktie investierten, hätten nun 5,804 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2025 auf 23,76 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137,90 EUR wert. Mit einer Performance von +37,90 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle CA Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG

