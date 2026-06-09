ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in CA Immobilien von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in CA Immobilien gewesen.

Das CA Immobilien-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen CA Immobilien-Anteile an diesem Tag bei 26,30 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 380,228 CA Immobilien-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 460,08 EUR, da sich der Wert eines CA Immobilien-Papiers am 08.06.2026 auf 22,25 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 15,40 Prozent verringert.

Der CA Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 2,10 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at